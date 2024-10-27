Врач: стоит отказаться от варенья с искусственными добавками и красителями

В холодный период года варенье может стать дополнением к рациону, но стоит помнить, что оно не относится к базовым продуктам питания, как белок, клетчатка, сложные углеводы, молочные продукты, полезные жиры, напомнила в беседе с RT врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.

«Это лакомство, которое можно включать в рацион — не более 15% от суточной калорийности. Делить варенье на полезное и вредное не совсем верно, прежде всего должен нравиться его вкус, ведь пища должна приносить удовольствие. Варенье из шиповника богато витамином C, который участвует в синтезе коллагена и является антиоксидантом, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами — химическими частицами, которые возникают в результате обмена веществ, а также проникают в организм с пищей, грязным воздухом», — пояснила собеседница RT.

Варенье из чёрной смородины содержит много витаминов и антиоксидантов, что может быть полезно в целом для организма, добавил она.

«Варенье из малины обладает некоторым потогонным эффектом, что поможет снизить температуру тела при гриппе и простудах. Отказаться стоит от варенья промышленного производства, с содержанием искусственных добавок и консервантов, красителей и ароматизаторов», — предупредила эксперт.

Также, по её словам, умеренное добавление — одна-две чайные ложки варенья в чай — не будет вредным.

Говоря о мёде, специалист напомнила, что добавлять мёд в горячий чай не рекомендуется, если температура напитка превышает 60 °C.

«При такой температуре мёд теряет часть своих полезных свойств. Лучше всего добавить одну-две чайные ложки мёда в слегка остывший чай либо употреблять его вприкуску», — заключила она.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета «РОСБИОТЕХ» Марина Мойсеяк рассказала в беседе с RT, что россияне привыкли компенсировать заряд бодрости крепким кофе или чаем за счёт содержания кофеина.