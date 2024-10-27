Назван необходимый уровень влажности в холодное и теплое время

Врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» в Белгороде Анна Серикова рассказала о необходимости поддерживать определённый уровень влажности в жилом помещении в зависимости от времени года.

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В холодное время влажность должна составлять 30-45%, в тёплое — 30-60%. Так как пересушенный воздух может спровоцировать сухость кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей. Это ведёт к повышенной чувствительности к аллергенам, раздражению и даже кровотечениям из носа.

К тому же сухой воздух может усугубить кожные заболевания, в том числе атопический дерматит. Чтобы поддерживать адекватную влажность в отопительный сезон, специалист посоветовала использовать увлажнители, растения и влажную уборку.

«Слишком низкая влажность может приводить к сухости, раздражению и повреждению кожи, дыхательных путей и слизистых. Нарушение целостности кожного барьера и слизистых оболочек может повысить чувствительность к аллергенам и запустить специфическую воспалительную реакцию. В некоторых случаях сухость носа может даже привести к носовому кровотечению. Нормализация влажности воздуха и использование увлажняющих капель позволяют предотвратить носовое кровотечение», — рассказала эксперт.

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