Пять эффективных упражнений для крепких и стройных ног

Найти упражнения для ног — не сложно, но как выбрать те, которые действительно эффективны? Мы подобрали самый горячий комплекс, который позволит сделать ноги крепкими и стройными.

Приседания с продвижением

Сядьте в полуприсед и делайте 2 шага вправо и влево, не разгибая коленей. Упражнение хорошо прорабатывает ягодичные мышцы и квадрицепс. Важно держать спину прямо, для этого смотрите перед собой, приподнимая подбородок.

Выпады вперед

Ставим одну ногу назад, а вторую вперед, далее отрывайте пятку ноги, которая находится сзади. После того, как вы встали в нужную стойку, сгибайте переднюю ногу. Можно попробовать делать упражнение с небольшими гантелями, чтобы также был упор на руки. Вы проработаете мышцы бедер, икры, а также растяжка.

Махи вперед

Встаньте прямо и поставьте руки на пояс. Делайте махи ногами вперед, в самой высокой точке сделайте несколько небольших махов еще выше. Это упражнение отлично прокачивает мышцы передней части бедер и квадрицепс. Важно держать спину прямо, таким образом, будет улучшаться и осанка.

Приседания

Да, привычные нам приседания невероятно полезны для ног! Поставьте ноги на ширину плеч, опускайтесь вниз, сгибая колени, как будто садитесь на невидимый стул. Важно: поднимайтесь медленно, без резких движений. Приседания помогают прокачать переднюю мышцу бедра, ягодичные и мышцы брюшного пресса и разгибатели спины.

Подъемы ног в планке

Встаньте в планку и поднимайте попеременно каждую ногу. Опускать ногу можно, когда почувствуете напряжение в ягодицах. Не закидывайте ноги слишком высоко — это не показатель эффективности. Важно именно задействовать мышцы, это упражнение прокачает ноги, ягодицы, грудь, спину и кор.

Упражнения на ноги практически всегда позволяют проработать еще и другие мышцы тела. То есть, качая ноги, вы также заметите как меняется рельеф ягодиц и пресса. Занимайтесь спортом и вы увидите в зеркале лучшую версию себя!