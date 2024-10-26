Какие опасности в себе несет вегетарианская диета

Эксперт перечислила ряд заболеваний, к которым может привести отказ от мяса. Она также отметила важность животных белков для укрепления иммунитета человека.

© runews24.ru

Терапевт, диетолог и заведующая лечебным отделением клиники «Ревиталь» Наталья Егоренкова рассказала, кому пойдет на пользу вегетарианская диета. Такой режим питания врач рекомендует сохранять около двух месяцев в рамках профилактики и лечения некоторых заболеваний, чтобы разгрузить организм.

Но вот полный отказ от мяса и морепродуктов подойдет далеко не каждому, а то и вовсе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач предупреждает, что дефицит витамина D ослабляет иммунитет, а также вызывает депрессию и остеопороз. Без витамина В12 можно столкнуться с атеросклерозом, анемией и болезнями пищеварительной системы.

В беседе с порталом «Абзац» Наталья Егоренкова отметила, что если человек сталкивался с вышеперечисленными болезнями, то вегетарианский образ жизни ему противопоказан. Продукты животного происхождения содержат белки, необходимые человеку и которые нельзя получить из растительной пищи.

Недавно диетолог рассказала, чем может обернуться злоупотребление хурмой.

Стало известно, из-за каких продуктов пот может приобрести неприятный запах.