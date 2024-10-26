Какие продукты сохраняют здоровье глаз и полезны для зрения

Зрение — один из важнейших органов чувств, который необходим для восприятия окружающего мира. С возрастом и под воздействием различных факторов зрение может ухудшаться, однако есть ряд продуктов, которые могут помочь сохранить здоровье глаз. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какие продукты стоит добавлять в свой рацион, чтобы поддержать хорошее зрение.

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Красные и оранжевые продукты

По ее словам, морковь традиционно считается «королевой» продуктов для глаз благодаря высокому содержанию бета-каротина, который организм преобразует в витамин А.

— Этот витамин необходим для поддержания хорошего зрения, особенно в условиях низкой освещенности. Также витамин А способствует поддержанию здоровья роговицы. Кроме моркови, другие красные и оранжевые продукты, такие как сладкий картофель, перец и помидоры, богаты бета-каротином и витаминами, которые важны для здоровья глаз, — рассказала она.

Зеленые листовые овощи

Эксперт отметила, что шпинат, капуста, брокколи и другие зеленые листовые овощи являются богатым источником антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин.

— Эти вещества помогают защищать сетчатку глаза от вредного воздействия синего света и ультрафиолетового излучения, снижая риск развития катаракты, — сообщила Редина.

Ягоды и цитрусовые

Специалист подчеркнула, что ягоды и цитрусовые богаты витамином C и антиоксидантами, которые защищают клетки глаз от повреждения свободными радикалами.

— Витамин С в большом количестве содержится в чернике, клубнике, малине, апельсинах, лимонах и грейпфрутах. Витамин C играет важную роль в поддержании здоровья глаз, поэтому употребление в пищу этих ягод и фруктов полезно для зрения, — считает собеседница «ВМ».

Орехи и семена

По ее мнению, орехи, например, грецкие и миндаль, а также семена чиа и льна являются отличным источником витамина E и жирных кислот омега-3. Витамин E защищает клетки глаз от окислительного стресса и помогает замедлить возрастные изменения.

Жирные сорта рыбы

Диетолог напомнила, что жирные сорта рыбы, такие как лосось, тунец, макрель и скумбрия, содержат омега-3, которые способствуют поддержанию здоровья глаз.

— Доказано, что достаточное количество омега-3 в рационе снижает риск сухости глаз и других заболеваний, таких как синдром сухого глаза, — сказала она.

Яйца

Помимо этого, как рассказала специалист, необходимо включать в рацион питания яйца, потому что в них содержится лютеин, витамин D и цинк. Эти полезные вещества играют важную роль в поддержании здоровья глаз. А цинк также помогает организму усваивать витамин A, что также способствует улучшению ночного зрения.