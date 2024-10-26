Непереносимость лактозы: как с этим жить

Специалисты рассказали, как поменять свой рацион и образ жизни, если есть непереносимость лактозы, сообщает издание Medaboutme.

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Лактоза – это разновидность сахара, который содержится в молоке и производимых из него продуктах. Этот сахар расщепляется в желудке благодаря ферменту с созвучным названием лактаза.

Если активность лактазы меньше, чем нужно, у человека развивается лактозная непереносимость.

Причины непереносимости лактозы

Как правило, непереносимость проявляется у подростков и взрослых, редко встречаясь у новорожденных.

К основным ее причинам относят:

Генетическую предрасположенность;

Естественное сокращение выработки фермента лактаза с возрастом;

Снижение синтеза фермента из-за кишечных инфекций или хирургических вмешательств на тонкой кишке.

Симптомы непереносимости лактозы

Симптомы могут проявиться как сразу после приема в пищу молока или молочных продуктов, так и некоторое время после этого.

Человек ощущает бурчание, вздутие, болезненные ощущения в животе. С возрастом симптоматика может усиливаться.

Как жить с непереносимостью лактозы

Отказаться от молочных продуктов легко, но стоит помнить, что это может привести к недостатку кальция в организме.

Чтобы восполнить кальций, нужно употреблять в пищу брокколи, миндаль, листовую капусту, соевые продукты, соки, а также кальцийсодержащие хлебные злаки.

Специалисты также перечислили рекомендации, которые следует помнить людям с непереносимостью лактозы: