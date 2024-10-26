Непереносимость лактозы: как с этим жить
Специалисты рассказали, как поменять свой рацион и образ жизни, если есть непереносимость лактозы, сообщает издание Medaboutme.
Лактоза – это разновидность сахара, который содержится в молоке и производимых из него продуктах. Этот сахар расщепляется в желудке благодаря ферменту с созвучным названием лактаза.
Если активность лактазы меньше, чем нужно, у человека развивается лактозная непереносимость.
Причины непереносимости лактозы
Как правило, непереносимость проявляется у подростков и взрослых, редко встречаясь у новорожденных.
К основным ее причинам относят:
- Генетическую предрасположенность;
- Естественное сокращение выработки фермента лактаза с возрастом;
- Снижение синтеза фермента из-за кишечных инфекций или хирургических вмешательств на тонкой кишке.
Симптомы непереносимости лактозы
Симптомы могут проявиться как сразу после приема в пищу молока или молочных продуктов, так и некоторое время после этого.
Человек ощущает бурчание, вздутие, болезненные ощущения в животе. С возрастом симптоматика может усиливаться.
Как жить с непереносимостью лактозы
Отказаться от молочных продуктов легко, но стоит помнить, что это может привести к недостатку кальция в организме.
Чтобы восполнить кальций, нужно употреблять в пищу брокколи, миндаль, листовую капусту, соевые продукты, соки, а также кальцийсодержащие хлебные злаки.
Специалисты также перечислили рекомендации, которые следует помнить людям с непереносимостью лактозы:
- В магазинах выбирайте молочные продукты с уменьшенным содержанием лактозы;
- Употребляете молоко и продукты из него небольшими порциями, стараясь совмещать их с другими продуктами питания;
- Включите в свой рацион соевое молоко и сыр, искусственные сливки и другие безлактозные продукты;
- Если впервые пробуете продукты с низким содержанием лактозы, следите за реакциями своего организма и ешьте их маленькими порциями.