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Непереносимость лактозы: как с этим жить

Специалисты рассказали, как поменять свой рацион и образ жизни, если есть непереносимость лактозы, сообщает издание Medaboutme.

Непереносимость лактозы: как с этим жить
© Unsplash

Лактоза – это разновидность сахара, который содержится в молоке и производимых из него продуктах. Этот сахар расщепляется в желудке благодаря ферменту с созвучным названием лактаза.

Если активность лактазы меньше, чем нужно, у человека развивается лактозная непереносимость.

Причины непереносимости лактозы

Как правило, непереносимость проявляется у подростков и взрослых, редко встречаясь у новорожденных.

К основным ее причинам относят:

  • Генетическую предрасположенность;
  • Естественное сокращение выработки фермента лактаза с возрастом;
  • Снижение синтеза фермента из-за кишечных инфекций или хирургических вмешательств на тонкой кишке.

Симптомы непереносимости лактозы

Симптомы могут проявиться как сразу после приема в пищу молока или молочных продуктов, так и некоторое время после этого.

Человек ощущает бурчание, вздутие, болезненные ощущения в животе. С возрастом симптоматика может усиливаться.

Как жить с непереносимостью лактозы

Отказаться от молочных продуктов легко, но стоит помнить, что это может привести к недостатку кальция в организме.

Чтобы восполнить кальций, нужно употреблять в пищу брокколи, миндаль, листовую капусту, соевые продукты, соки, а также кальцийсодержащие хлебные злаки.

Специалисты также перечислили рекомендации, которые следует помнить людям с непереносимостью лактозы:

  • В магазинах выбирайте молочные продукты с уменьшенным содержанием лактозы;
  • Употребляете молоко и продукты из него небольшими порциями, стараясь совмещать их с другими продуктами питания;
  • Включите в свой рацион соевое молоко и сыр, искусственные сливки и другие безлактозные продукты;
  • Если впервые пробуете продукты с низким содержанием лактозы, следите за реакциями своего организма и ешьте их маленькими порциями.