Врач объяснил, в каком случае поздний ужин приводит к набору веса

Поздний ужин может повысить риск набора веса, но только в случае, если человек переедает вечером и голодает днем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог сети «Клиника Фомина» в Москве Анастасия Атюнина.

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«Вечернее переедание – опасное увлечение. Оно незаметно переходит в сильную зависимость. Еда становится наградой, успокоением, отключается контроль над количеством съеденного. Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уйдут не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные: организм, находясь в дефиците калорий целый день, запасает все, что вы предложите ему вечером, в страхе, что его вообще перестанут кормить», — объяснила врач.

Обильный прием пищи перед сном может значительно ухудшить качество сна. Лучше всего распределить еду на три основных приема и два-три перекуса.