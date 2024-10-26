День тыквы: чем полезен овощ и как он поможет похудеть

Всемирный день тыквы отмечается 26 октября. Овощ не только полезен для здоровья организма, но и помогает сбросить лишний вес. Об этом сообщает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, регулярное употребление тыквы способно улучшить зрение и укрепить кости. Чем полезна тыква и кому она может причинить вред — в материале URA.RU.

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Чем полезная тыква

Тыква является натуральным источником витаминов B, C и E, а также марганца, магния и калия, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы. Бета-каротин, содержащийся в тыкве, улучшает зрение, а растительные пребиотики поддерживают полезные бактерии в кишечнике. Тыква особенно полезна для сердечников благодаря высокому содержанию калия, который способствует профилактике заболеваний, и кальция, укрепляющего кости, передает Life.ru.

Почему тыкву нужно есть при похудении

Блюда из тыквы отличаются не только своим прекрасным вкусом, но и низкой калорийностью. В 100 граммах этого продукта содержится всего 30 ккал, так как овощ почти полностью состоит из воды. В тыкве также содержится 30% рекомендуемой суточной нормы витамина A и бета-каротина. Помимо этого, продукт богат клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и создает длительное чувство насыщения.

Кому тыква может причинить вред

Лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, а также имеющим обострение почечно- или желчнокаменной болезни, следует проявлять осторожность при употреблении этого овоща. Рекомендуется проконсультироваться с гастроэнтерологом перед включением его в рацион, чтобы избежать ухудшения болезни.

Как правильно выбирать и хранить тыкву

Чтобы сохранить все питательные вещества, тыкву лучше хранить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и обеспечивающем хорошую вентиляцию, где она может сохраняться в течение четырех, а порой и до шести месяцев. При покупке тыквы специалист Кашух советует обращать внимание на ее внешние характеристики: предпочтение следует отдавать овощам средних размеров (до 5–6 кг), которые не имеют повреждений на поверхности и обладают твердой плодоножкой.

Всемирный день тыквы принято отмечать 26 октября. Выращивать тыкву первоначально начали индейцы в Южной Америке. На сегодняшний день тыква стала широко распространенной по всему миру: ее активно выращивают как в России, так и в таких далеких регионах, как древний Египет и Китай.