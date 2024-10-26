Стоматолог объяснил, как сохранить здоровье зубов

Природа задумала зубы очень прочными — зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме. Тем не менее без должного ухода зубы разрушаются и доставляют немало проблем. О лайфхаках, которые позволят как можно дольше сохранять зубы здоровыми, рассказал «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

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Посещение стоматолога

Увы, никаких секретов продления жизни зубов не существует. Вернее, есть несколько довольно простых правил, которые всем известны. Но многие люди хотят чуда, а соблюдать правила ухода за зубами не хотят.

Раз в полгода нужно посещать стоматолога — это не трудно. Прием не отнимает много времени, а врач обязательно проведет диагностику полости рта и обнаружит проблемы (если они есть) в начальной стадии.

Это позволит сохранить здоровье зубов, максимально долго обходиться без имплантов, плюс ранняя диагностика экономит в итоге ваше время и ваши деньги. Профилактическое посещение стоматолога — это, наверное, и есть главный лайфхак продления жизни зубов, но не единственный.

Питание

Обратите внимание на рацион питания — все, что мы едим, отражается на здоровье. Организму в целом и зубам в частности обязательно нужны кисломолочные продукты, зелень, овощи, орехи. А вот с фруктами нужно быть осторожными, ведь в них содержится сахар.

Не следует также увлекаться свежевыжатыми соками из цитрусовых и кофе, а газированные напитки лучше вообще исключить из своего рациона. Пейте достаточно воды, а после каждого приема пищи по возможности полоскайте рот.

Правильная чистка зубов

Важно правильно чистить зубы. Если вы делаете это движениями вправо-влево, то ваша чистка неэффективна. Чистить зубы нужно движениями вверх-вниз, при этом щетка должна иметь небольшую головку — просто потому, что большая не сможет хорошо почистить внутреннюю поверхность зубов и те зубы, которые расположены по краям.

Не стесняйтесь проконсультироваться у своего стоматолога по поводу выбора щетки и пасты, он обязательно поможет вам сделать правильный выбор. А вот увлекаться всякими ополаскивателями для зубов не стоит.

Когда нужно идти к врачу

Правильный уход с очень большой вероятностью сделает так, чтобы в перерывах между посещениями стоматолога ваши зубы не доставляли вам неприятностей. Но все же могут возникнуть ситуации, когда не стоит ждать профилактического осмотра, а нужно как можно скорее идти к врачу. Это прежде всего болезненные ощущения, кровоточивость, обостренные реакции на кислое, сладкое, холодное.

Также обязательно нужно посетить стоматолога, если вам предстоит серьезное лечение, например, при онкологии. Зубы могут негативно отреагировать на некоторые лекарственные препараты, плюс, при некоторых видах лечения страдают сосуды, что делает практически невозможным, например, удаление больных зубов.