Врач рассказал, вредит ли ношение бюстгальтера здоровью груди

Вопрос о ношении бюстгальтера и его влиянии на здоровье груди волнует многих женщин. Это довольно противоречивая тема, сопровождающаяся рядом мифов и недопониманием. Вредит ли ношение бюстгальтера здоровью молочных желез и защищает ли он от обвисания, рассказала «Вечерней Москве» врач-маммолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Эльвина Мухамадиева.

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История бюстгальтера

Бюстгальтер появился в начале XX века как более удобная альтернатива корсету, который сковывал движения и негативно сказывался на здоровье женщины. Бюстгальтер стал символом комфорта и поддержки, позволяя создавать красивые силуэты и освобождая тело. С течением времени он стал неотъемлемой частью гардероба многих женщин, имея как эстетическую, так и функциональную ценность.

Влияние на здоровье груди

Существует распространенное мнение о том, что ношение бюстгальтера может быть вредным для здоровья молочных желез, поскольку нарушает кровоток и лимфоотток. Однако это не имеет научных оснований. Правильно подобранный бюстгальтер не вредит здоровью, а, наоборот, может помочь избежать дискомфорта и болей в спине, особенно у женщин с большим бюстом.

При этом некоторые исследования показывают, что отказ от бюстгальтера может быть полезен для мышц и связок груди. Укрепление мышц помогает предотвратить опущение молочных желез с возрастом. Однако стоит отметить, что такая закономерность работает в основном для женщин с грудью небольшого размера (1–2-го).

Обладательницы пышного бюста, напротив, могут столкнуться с дискомфортом и даже с болями в спине, если не носят бюстгальтер. Он помогает равномерно распределять нагрузку на позвоночник и поддерживать грудь, предотвращая дискомфорт.

Причины обвисания груди

Грудь обвисает, и это в первую очередь связано с природой старения. Со временем кожа теряет эластичность, что неизбежно приводит к изменению формы груди. Кроме того, ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу и ускорить потерю упругости. Поэтому защита кожи от солнца с помощью солнцезащитных кремов крайне важна для поддержания ее здоровья.

Изменение веса также играет немаловажную роль, особенно когда он колеблется, что может привести к эстетическим проблемам. К тому же беременность создает дополнительную нагрузку на молочные железы, что тоже может стать причиной обвисания после родов, особенно если грудь не была должным образом поддержана.

Как выбрать бюстгальтер

При выборе бюстгальтера не забудьте посетить специализированные магазины, где консультанты помогут подобрать модель с учетом ваших анатомических особенностей. Хороший бюстгальтер должен фиксировать, не сжимая, а чашка должна полностью вмещать грудь. Важно учитывать разнообразие моделей: выбирайте подходящие вам варианты для спорта, повседневной носки или особых случаев.

Когда стоит носить бюстгальтер

Носить бюстгальтер или нет — зависит от личных предпочтений и состояния здоровья. Особенно важно обеспечить поддержку груди во время беременности и грудного вскармливания, когда ее размеры могут изменяться, а дискомфорт и тяжесть в этой области становятся частым явлением.

Если вы ощущаете себя комфортно без бюстгальтера, вполне допустимо решиться на его отсутствие. Если во второй половине менструального цикла вы замечаете отечность и чувствительность молочных желез, стоит обратить внимание на эластичные бюстгальтеры — они помогут справиться с дискомфортом, подстраиваясь под изменения формы.

Важно помнить, что здоровье груди прежде всего зависит не от наличия или отсутствия бюстгальтера, а от вашего ухода за собой и внимательного отношения к своему здоровью.