Фитнес-тренер дал рекомендации для занятий спортом

Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по мотивации для занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Эксперт заявила, что важно не загадывать сразу огромные достижения. Для начала необходимо тренироваться три раза в неделю или пройти 10 тысяч шагов в день.

«Это даст вам ощущение успеха и подтолкнет к дальнейшим усилиям», — посчитала она.

Также Соболь подчеркнула, что к тренировкам важно подготовиться. По ее словам, следует заранее создать привычку планировать тренировки и записывать их в календарь. Чем более организованным будет подход к занятиям спортом, тем легче будет придерживаться дисциплины.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.