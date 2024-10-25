Как восполнить нехватку витаминов осенью

Чтобы восполнить недостающие витамины, следует разнообразить рацион, например есть квашеную капусту, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, в ней много полезных веществ и пищевых волокон.

Давайте своему организму все, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашеная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что не рекомендуется самостоятельно прописывать себе витамины, поскольку добавки могут оказаться лишними. Например, если переборщить с аскорбинками, можно заработать камни в почках. Лучше употреблять натуральные продукты, добавила Соломатина.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что алкогольные напитки вымывают из организма витамины и полезные вещества. Врач подчеркнул, что человек попадает в замкнутый круг. По его словам, спиртное вымывает витамины, а недостаток полезных веществ провоцирует тягу к алкоголю.