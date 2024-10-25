Что происходит с нашим организмом, когда мы едим арахис

Известно, что арахис богат белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Диетологи рассказали, как эти питательные вещества улучшают наше здоровье.

Вот несколько преимуществ арахиса для здоровья человека.

Отличный источник растительного белка. Дестини Муди, сертифицированный диетолог и сертифицированный спортивный диетолог Garage Gym Reviews, отмечает, что на каждые 100 г арахиса приходится около 25 г белка. Также аминокислоты в этом орехе поддерживают восстановление и рост мышц.

Улучшает здоровье сердца. Согласно исследованиям, включение арахиса в сбалансированную диету полезно для сердца. Джанна Маси, сертифицированный персональный тренер и зарегистрированный диетолог Barbend, говорит, что арахис богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые благотворно влияют на сердце.

Богат магнием. Одна чашка арахиса даёт около 30% суточной нормы магния. Это вещество поддерживает здоровье костей, нервной системы, сердечно-сосудистую функцию.

Помогает контролировать вес. Связано это с большим количеством клетчатки и белка в арахисе.

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Борется с воспалением. Исследования показали, что арахис содержит p-кумаровую кислоту и ресвератрол, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

Улучшает состояние пищеварительной системы. Арахис поддерживает здоровое пищеварение благодаря клетчатке.

Помогает регулировать уровень сахара в крови. Жир в арахисе замедляет пищеварение, что предотвращает скачки сахара в крови.

Также важно знать, что арахис очень калориен, содержит оксалаты и может быть очень солёным.

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