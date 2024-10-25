Как морковь улучшает здоровье глаз

Исследования показывают, что морковь полезна для глаз. Но от чего конкретно она может защитить?

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В моркови содержатся каротиноиды. Эти вещества наш организм не может производить сам, поэтому их важно получать из пищи. Полезны они для нас по нескольким причинам.

Прежде всего, организм преобразует их в витамин А, который нужен для здоровья глаз. Также каротиноиды защищают пигменты глаз от повреждения солнечными лучами, поддерживают физиологию и различные процессы в глазу, структуру и здоровье макулы (небольшого участка в задней части глазного яблока), препятствуют воспалению глаз (увеиту).

© Ferra.ru

Каротиноиды (лютеин и зеаксантин) способны замедлить прогрессирование некоторых заболеваний глаз. Среди них возрастная макулярная дегенерация (ВМД), катаракта, диабетическая ретинопатия, миопия (близорукость), ретинопатия недоношенных.

Рекомендуется употреблять продукты с каротиноидами или принимать пищевые добавки для поддержания хорошего зрения и борьбы с заболеваниями глаз.

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