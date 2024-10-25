Названы лучшие продукты для облегчения запоров

Ключ к регулярному опорожнению кишечника — это клетчатка и поддержание водного баланса. Вот какие продукты также в этом могут помочь.

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Кожица киви. Она считается натуральным источником клетчатки. Научно доказано, что киви сокращают время, необходимое стулу для прохождения через пищеварительный тракт.

Фасоль. Это хороший источник клетчатки и магния. Эти питательные вещества способствуют опорожнению кишечника, говорит диетолог Сара Анзловар. Причём в фасоли есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Первый вариант замедляет пищеварение, что позволяет лучше усваивать питательные вещества, а второй увеличивает объём стула.

Семена чиа. При употреблении в пищу они образуют желатиноподобное вещество, помогающее смягчить стул и способствующее регулярному опорожнению кишечника.

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Чернослив. Он содержит сорбит. Это соединение может стимулировать дефекацию.

Семена льна. В их составе довольно много клетчатки. Но при их употреблении убедитесь, что пьёте достаточно воды, чтобы предотвратить любой дискомфорт в ЖКТ.

Яблоки. Они богаты пектином. Эти растворимые волокна увеличивают объём стула, обеспечивают его прохождение через желудочно-кишечный тракт. Также в яблоках много воды, что помогает с гидратацией и сохранением мягкости стула.

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