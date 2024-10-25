Онколог дал семь советов по профилактике рака молочных желез

Октябрь — месяц борьбы с раком молочной железы. Это опасный недуг, который может протекать в различных формах. Для каждой из них характерны свои симптомы и методы лечения. Болезнь развивается в результате аномального изменения клеток, образующих опухоль. Многие женщины задаются вопросом, насколько они подвержены риску онкологии и как ее избежать. О мерах профилактики, первых признаках рака и необходимости регулярного обследования WomanHit рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

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Заболевание чаще всего возникает у женщин, однако иногда им страдают и мужчины. Как отмечает наш эксперт, на ранних этапах пациенты не чувствуют никакого дискомфорта — болевые ощущения появляются гораздо позже. Каждый человек способен значительно снизить риск развития опухоли, если будет вести правильный образ жизни и прислушиваться к медицинским рекомендациям.

Что нужно делать, чтобы избежать болезни?

Главное, что нужно делать, чтобы защитить свой организм от болезни — это постоянно заниматься его оздоровлением, повышая его сопротивляемость и устранять неблагоприятные факторы.

Совет 1. Следите за весом, выясните, соответствует ли он норме

Если вам необходимо похудеть, проконсультируйтесь с врачом по поводу диеты. По словам нашего эксперта, эти простые шаги помогут добиться нужных результатов:

Контролируйте количество калорий и размеры порций, старайтесь не переедать;

Введите в рацион больше растительной пищи, полезных углеводов и качественного белка;

Сведите к минимуму потребление рафинированных продуктов, красного мяса, вредных жиров.

«Ожирение и рак груди имеют сложную взаимосвязь. Исследования, проведенные в 2023 году, показывают, что избыточный вес повышает риск развития онкологии. Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые способствуют формированию опухолей. Жировая ткань активно вырабатывает эстроген, влияющий на рост клеток, вызывает хроническое воспаление, приводит к нежелательным изменениям в тканях», — рассказывает онколог.

Совет 2. Будьте активны

Регулярно занимайтесь спортом: ходьбой, велопрогулками, бегом, плаванием, силовыми тренировками. Физические упражнения помогут поддерживать здоровый вес, поэтому старайтесь больше двигаться и меньше сидеть. Умеренная двигательная активность укрепит защитные силы организма, сократит риск опасных заболеваний, восстановит выносливость. Кроме того, спорт помогает бороться с депрессией, улучшает настроение и качество жизни в целом.

Совет 3. Откажитесь от употребления спиртных напитков

Наш эксперт советует ограничить, а лучше и вовсе исключить алкоголь из своего рациона. Чем больше вы его пьете, тем выше риск заболеть раком груди.

Совет 4. Не курите

Эта вредная привычка приводит к тяжелым недугам, включая злокачественные новообразования. Опасно даже пассивное курение при вдыхании чужого табачного дыма, который содержит сильные канцерогены, напоминает врач.

Совет 5. Соблюдайте здоровый режим дня

Хоть это и до крайней степени банально, но действительно важно ложиться спать до 11 часов вечера, чтобы не нарушать естественные биоритмы организма. Такой распорядок помогает поддерживать правильную работу иммунной системы, которая борется с повреждениями клеток и предотвращает формирование опухолей.

«Эта рекомендация основана на современных исследованиях свойств мелатонина — гормона, который контролирует циклы сна и бодрствования. Он имеет мощное антиоксидантное действие, предотвращая последствия окислительного стресса. Кроме того, он регулирует уровень других гормонов, включая эстроген, и модулирует важные клеточные процессы. Нарушение сна снижает синтез мелатонина, а значит, повышает вероятность развития рака», — пояснила Хамис.

Совет 6. Выбирайте безопасную косметику

Это в первую очередь касается использования антиперспирантов с соединениями алюминия, которые наносят вред организму. Лучше применять эффективные средства на основе природных компонентов.

Совет 7. Следите за психоэмоциональным состоянием, учитесь управлять стрессом

Постоянное нервное напряжение провоцирует появление раковых опухолей. Если вы подавлены, встревожены, пребываете в депрессии, нужно обязательно сходить на прием к специалисту и восстановить психику.

Самостоятельная и медицинская диагностика опухолевых процессов

В терапии рака груди важную роль играет ранняя диагностика. Своевременное лечение значительно увеличивает шансы на выздоровление. Поэтому нужно проявлять внимание к сигналам организма, а в случае подозрений немедленно обратиться за медицинской помощью.

Самостоятельная диагностика

Самое простое обследование, которое доступно каждому, — визуальный осмотр груди перед зеркалом на наличие изменений. Важно делать это регулярно. Осмотр лучше проводить на 5—8 день цикла. Вот на что наш эксперт советует обратить внимание:

Узелки под кожей груди не обязательно являются признаком рака — часто это доброкачественные опухоли. Однако для перестраховки надо исключить опасный диагноз. Важно также осмотреть лимфоузлы в подмышечных впадинах.

Оцените форму, размер и расположение молочных желез. Если вы видите асимметрию, увеличение или уменьшение одной груди, стоит обратиться к специалисту.

Горячая, покрасневшая и отечная кожа может говорить о развитии агрессивного воспалительного рака (ІВС). Он отличается от других типов тем, что не вызывает образования опухоли, которую видно на маммограмме. Симптомы заболевания похожи на признаки мастита.

Втягивание сосков должно вызывать беспокойство, если оно внезапное, необъяснимое, сопровождается болью, выделениями и утолщением тканей.

Постоянный зуд в груди может быть признаком IBC или другого типа рака.

Если на коже образуются ямочки и складки в одном или в нескольких местах, нужно пройти более серьезное обследование.

Сыпь на груди является симптомом развития опухоли, которая выделяет токсины, вызывающие аллергическую реакцию. При этом происходит разрушение клеток, ухудшается микроциркуляция крови, воспаляются ткани, отмирает и шелушится эпидермис.

Ноющая боль в грудном отделе позвоночника, в области между лопаток, характерна для рака груди. Она совершенно не связана ни с положением тела, ни с процессом дыхания.

Образования в виде пузырьков с жидкостью, покраснение и утолщение кожных покровов — повод показаться врачу.

Выпуклость вен на груди или около ключиц бывает связана с онкологией.

Медицинские обследования

Чтобы не упустить свой шанс на выздоровление и вовремя начать лечение, необходимо регулярно проводить чек-апы и раз в год посещать маммолога. Вот какие методы диагностики необходимо сделать:

УЗИ — позволяет исследовать характер новообразований;

Рентген (маммография) — обычно назначается пациентам после 40 лет;

Биопсия — важная процедура, которая помогает установить правильный диагноз.