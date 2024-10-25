Перед спортивными занятиями и тренировками лучше не употреблять свежевыжатые соки, поскольку избыточное количество витаминов, содержащихся в них, может нанести вред организму. Об этом сообщила в Telegram-канале тренер, мастер спорта по спортивному чирлидингу, трехкратная чемпионка России Иванна Идуш.

«Свежевыжатые соки кажутся полезным выбором, но поступившие в организм витамины в высоких дозах могут увеличивать нагрузку на сердце, особенно в сочетании с физической нагрузкой. Такой "витаминный удар" может стать причиной проблем с сердцем и сосудами. Высокое содержание фруктозы и кислотность в соках в свою очередь могут вызвать вздутие живота, тяжесть и даже изжогу, что мешает комфортно заниматься спортом», – считает спортивный эксперт.

По словам Идуш, свежевыжатый сок никак не восполнит организму потерю жидкости, которая расходуется при физических нагрузках в спортзале, поэтому в данном случае куда полезней будет негазированная вода или изотонический напиток. К тому же, перед тренировкой лучше не употреблять кофе и крепкий чай. Особенно это касается людей с повышенным артериальным давлением.