Пять советов врача, как улучшить качество сна

Сон - это состояние, в котором человек проводит около четверти жизни. Он необходим для поддержания физического и психического здоровья. Без полноценного сна мы становимся раздражительными, наши когнитивные функции снижаются, а долгосрочное отсутствие отдыха и вовсе может привести к серьезным болезням. Однако технологии не стоят на месте и делают все для того, чтобы человек "научился спать".

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"Сонные выходные"

По статистике Росстата, в среднем россияне в выходные спят на полтора часа больше: в субботу и воскресенье на сон уходит примерно 9,5 часа, в то время как в будни эта цифра колеблется около 8.

Долгое время врачи считали, что "сонные выходные" вредят организму - приводят к путанице биологических ритмов. Однако научный труд, представленный на Конгрессе ESC 2024, показывает обратное - риск сердечных заболеваний у людей, которые "наверстывают" свой сон по выходным, может снизиться на 20%.

Врачи из Китая изучили данные около 90 тысяч респондентов из Великобритании. Участники исследования были разделены на 4 группы по уровню компенсации сна в выходные: от минимальной (Q1) до максимальной (Q4). Те, кто больше всего "досыпал" в выходные (Q4), на 19% реже страдали от сердечных заболеваний, чем те, кто меньше всего "досыпал" (Q1).

Сколько часов нужно спать взрослому человеку

Долгий сон в выходные помогает восстановить когнитивные функции и физиологические показатели. Однако ученые подчеркивают, что этот метод не является универсальным решением, и регулярный недосып в долгосрочной перспективе всё равно может иметь негативные последствия для здоровья.

Хотя увеличение продолжительности сна в выходные может дать временное облегчение и восстановить некоторые функции организма, важно помнить, что хронический дефицит сна остается опасным для здоровья. Недосып ведет к снижению концентрации, скорости реакции и способности принимать правильные решения. Увеличение времени сна в субботу и воскресенье помогает снять острую усталость, однако для полноценного восстановления все равно необходим регулярный сон.

«Всегда есть две стороны медали. Если человек постоянно недосыпает в рабочие дни, например, спит 6 часов вместо нужных 8, это повышает риск смерти почти на 15%. Но если он потом "досыпает" в выходные и компенсирует недосып, это действительно может снизить риск смерти. Однако есть и другой вариант - "социальный джетлаг". Представьте, человек встает в 6 утра в будни, а в выходные - в час дня. Он выспался, но фактически сдвинул свой внутренний "часовой пояс" на 7 часов. Это все равно что в пятницу лететь из Владивостока в Москву и ложиться спать на 7 часов позже, а потом в воскресенье лететь обратно. Такой выраженный джетлаг тоже очень вреден для здоровья», — комментирует исследование доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Как правильно спать, чтобы высыпаться и быть здоровым

Для поддержания оптимального здоровья врач рекомендует соблюдать несколько простых правил. Они помогут улучшить качество сна и сделать его более восстанавливающим.

Регулярный режим сна. Постоянное время отхода ко сну и пробуждения - основа для здорового сна. Это поможет организму получать максимальную пользу от сна.

Физическая активность. Чтобы быстро засыпать и максимально высыпаться, нужно уделять особое внимание физическим упражнениям. Умеренной нагрузке, например, быстрой ходьбе, должно выделяться около часа в день. Если же человек выбирает высокоинтенсивную нагрузку - плавание, бег и другие активные виды спорта, то на это достаточно 20-30 минут в день.

Ограничение употребления кофеина. Человек употребляет огромное количество кофеина, а это очень мешает засыпанию. Врач советует убрать все продукты, содержащие кофеин, за 8 часов до сна.

Информационный детокс. За два часа до сна стоит отложить телефон и компьютер. Свет от их экранов мешает выработке мелатонина, гормона сна, и делает засыпание более трудным. Кроме того, новостные ленты, социальные сети, даже развлекательные сайты - все это снабжает нас информацией, которая возбуждает мозг и мешает расслабиться.

Еда на ночь. Не стоит переедать перед сном - ужин должен составлять не больше 20% от общего рациона пищи. И закончить его лучше за 3, максимум за 2 часа до сна. Переедание перед сном может затруднить засыпание, так как организм будет занят перевариванием пищи вместо отдыха.

Будущее исследований сна

Наука о сне продолжает развиваться. Современные технологии помогают самостоятельно наблюдать за своим состоянием во время сна. Для этого создаются специальные приложения, гаджеты и даже подушки. Они способны отслеживать фазы сна, частоту пробуждений и анализировать, насколько эффективно человек отдыхает. Эти данные помогают врачам и пользователям самим лучше понимать свои привычки и улучшать качество сна.

Не оставляют в стороне и искусственный интеллект. Например, совсем недавно исследователи из университета Южной Калифорнии обучили свою модель классифицировать различные стадии сна. Это может заменить собой сложные и дорогостоящие медицинские процедуры.

Несколько пятилетий назад люди даже не могли представить, что наблюдать за своим сном станет так просто. А ученые не планируют останавливаться на достигнутом.