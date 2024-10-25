Физиотерапевт назвал полезное свойство всех овощей

Овощи обладают способностью нейтрализовать попавшие в организм вредные вещества, рассказала NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО физиотерапевт Светлана Малиновская. Эксперт подчеркнула, что данные продукты способы устранить пагубное воздействие от приема лекарств, а также жирной и калорийной пищи.

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«‎У овощей есть одно уникальное полезное свойство — способность нейтрализовать проникшие в организм вредные вещества. Овощи способны устранять вред от приема лекарственных средств, жирной и калорийной пищи, алкоголя. В первую очередь, это обусловлено тем, что в растениях присутствует большое количество клетчатки», — отметила Малиновская.

Эксперт напомнила, что польза клетчатки заключается во влиянии на формирование внутренней среды кишечника. Она очищает организм от холестерина, шлаков, токсинов и канцерогенов. Малиновская добавила, что в овощах много антиоксидантов.

«‎Антиоксиданты помогают восстанавливаться и обновляться клеткам, препятствуют вреду разрушительного влияния на них свободных радикалов. Речь идет о содержащихся в овощах флавоноидах, антоцианах, танинах, селене, никотиновой кислоте и других», — заявила врач.

Физиотерапевт считает, что никакие искусственно созданные витаминно-минеральные комплексы не способны выдержать конкуренцию в сравнении с растительной пищей. По ее словам, лечебные свойства овощей объясняются большим набором жизненно необходимых химических элементов.

Терапевт Дилфуза Ишбаева ранее заявила, что осенью и зимой нужно есть больше авокадо и апельсинов. Специалист подчеркнула, что в авокадо есть необходимая организму аскорбиновая кислота. По ее словам, этот фрукт особенно полезен пациентам, перенесшим продолжительное заболевание.