Опаснее фастфуда: какие продукты притворяются здоровыми

У некоторых продуктов есть репутация здоровых и полезных, но они лишь таковыми притворяются. Вы можете есть и пить эти лжеполезности каждый день, как поклонники правильного питания, но на фигуре они не скажутся положительно. А где-то — даже навредят здоровью и прибавят сантиметры на талии.

© unsplash

Но совсем отказываться от таких продуктов не стоит: достаточно лишь строго соблюдать их норму, снизив потребление до минимума, или заменить ингредиенты в популярных напитках здоровья.

Если же налегать на псевдодиетическую пищу, то она нанесет вред не меньше, чем фастфуд.

Продукты, с которыми нужно быть осторожнее

1. Авокадо

Такой модный в последние годы у любителей ЗОЖ и диет для похудения авокадо вовсе не так безопасен для фигуры, как вам кажется. Употребляя фрукт ежедневно, вы можете не постройнеть, а набрать парочку лишних кило.

Если чуть перебрать ежедневную и крайне небольшую норму, то продукт поможет стать несколько упитаннее. Дело в ненасыщенных жирах, в которых полно калорий. В малой дозе этот плод сжигает жир и полезен для здоровья, но только если вы будете съедать по утрам не более половины авокадо. Целый плод — для тех, кто желает набрать вес.

2. Фруктовые смузи

Еще один символ ЗОЖ — фруктовый смузи — не может считаться полезным, если приготовлен из сладких фруктов и ягод. Обычно на один стаканчик уходит несколько плодов, а это настоящий перебор со сладостью. А производители часто добавляют и к без того сахарным напиткам подсластители, различные сиропы и йогурты. Коктейль становится угрозой и для здоровья, и для фигуры.

Любители смузи могут заменить фрукты на овощи — они намного полезнее. Лучше приготовить смузи самому. Если вы покупаете напиток, то следите, чтобы производитель не пересластил его разными добавками.

3. Йогурты

Еще один считающийся полезным для фигуры напиток не всегда таковым является.

Хотя йогурты и относятся к разряду диетических продуктов и полезны за счет большого содержания белка, многие не так просты, как кажется. И вина в том — на хитрых производителях, которые пытаются увеличить срок годности продукта и сделать его повкуснее, щедро добавив в него сахар — главный враг фигуры и хорошего самочувствия.

Во избежание разочарования и прибавки в весе, ориентируйтесь на фермерские йогурты с небольшим сроком годности. И повнимательнее читайте этикетки, оставляйте на полке продукты с сахаром и долгим сроком хранения.

4. Цельное молоко

У молока хорошая репутация: в нем полно витаминов, оно полезно для крепости костей и суставов, способствует правильному обмену веществ. Но в нем полно жиров и калорий, которые навредят вашей стройности.

Диетологи предлагают остановить свой выбор на обезжиренном молоке — это хорошо для организма и поддержания веса в норме.

5. Овощные бургеры

Веганские бургеры считаются приятным послаблением для тех ЗОЖников, кто еще ностальгирует по вкусу фастфуда, не может забыть о котлетках и ароматных булках.

Но и тут производители прибегают к вкусовым уловкам: помимо овощей, они щедро добавляют плавленый сыр, да еще и обжаривают все во фритюре.

Конечно, честные рестораторы постараются сохранить блюдо здоровым. Вот к ним и идите — если знаете таких.

6. Сыр Чеддер

Твердые сыры полезны лишь в небольшом количестве. В них содержатся витамины для укрепления волос, ногтей, упругости кожи.

Но в сыре Чеддер, например, много калорий — он очень питательный, что для стремящихся к стройности несет скрытую опасность.

Лакомиться им можно, но изредка. Если хочется сырных удовольствий без вреда для талии, то переключитесь на сыр фета.

Ранее «Красный Север» рассказал о пользе массажа стоп.