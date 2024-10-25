Врач перечислил полезные свойства свеклы

Врач Янг назвала пищу на столе, которая чистит организм, делая сосуды крепкими
Свежая свекла, как и разнообразные блюда из этого продукта, является доступным источником массы питательных веществ для организма, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.
Одно из важный свойств корнеплода - поддержание здоровья сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пишет врач в своем Telegram-канале.
Специалист подчеркнула, что свекла богата клетчаткой и минералами. Также в ней присутствуют яблочная, лимонная, винная органические кислоты.
Эндокринолог отметила особое влияние свеклы на сосуды. В частности, блюда с этим продуктом делают их "более эластичными, обеспечивая хороший ток крови благодаря содержанию оксида азота".
Богатый витаминный и минеральный состав свеклы, а также других сезонных корнеплодов (например, моркови), позволяет восполнить дефициты и в целом сделать питание оздоровительным.
Кроме того, свеклу "любит печень", отметила Екатерина Янг.
"Продукт содержит обладающий желчегонными свойствами бетаин. Именно он окрашивает свеклу в красный цвет", - добавила врач.
Благодаря бетаину, токсины могут преобразовываться в более растворимую форму, что помогает их более эффективному выведению из организма.