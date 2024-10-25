Врач перечислил полезные свойства свеклы

Свежая свекла, как и разнообразные блюда из этого продукта, является доступным источником массы питательных веществ для организма, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

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Одно из важный свойств корнеплода - поддержание здоровья сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пишет врач в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнула, что свекла богата клетчаткой и минералами. Также в ней присутствуют яблочная, лимонная, винная органические кислоты.

Эндокринолог отметила особое влияние свеклы на сосуды. В частности, блюда с этим продуктом делают их "более эластичными, обеспечивая хороший ток крови благодаря содержанию оксида азота".

Богатый витаминный и минеральный состав свеклы, а также других сезонных корнеплодов (например, моркови), позволяет восполнить дефициты и в целом сделать питание оздоровительным.

Кроме того, свеклу "любит печень", отметила Екатерина Янг.

"Продукт содержит обладающий желчегонными свойствами бетаин. Именно он окрашивает свеклу в красный цвет", - добавила врач.

Благодаря бетаину, токсины могут преобразовываться в более растворимую форму, что помогает их более эффективному выведению из организма.