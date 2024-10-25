Терапевт Попов перечислил повышающие гемоглобин продукты

Врач-терапевт Алексей Попов назвал продукты, которые помогут восполнить дефицит железа в организме и повысить гемоглобин.

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Он объяснил, что организм получает железо в двух формах: негемовое — все железо растительной пищи и гемовое — железо продуктов животного происхождения. Гемовое железо лучше всего усваивается организмом, потому что входит в состав гемоглобина и миоглобина.

В рацион нужно включить профилактическую дозу витамина С, соки лимона или апельсина, грейпфруты и ягоды, блюда из капусты и красного перца. Фруктоза, которая помогает в усвоении железа, содержится во всех сладких фруктах и ягодах.

В большинстве кисломолочных продуктов, квашеной капусте, пивных дрожжах, изделиях из ржаной муки содержится янтарная кислота, она тоже необходима для усвоения железа, рассказал медик в беседе с Aif.ru.

Кроме того, цистеин, который позволяет скорректировать уровень железа, в большом количестве содержится в куриных яйцах, семенах подсолнечника, луке, чесноке, брюссельской капусте, брокколи, болгарском перце, мясе, птице и рыбе. Витамин А, улучшающий всасывание железа, содержится в говяжьей печени, тыкве, кураге, моркови, петрушке и укропе. А важной для процесса усвоения железа фолиевой кислоты содержится много в листовой зелени, яйцах, куриной печени, баклажанах и грибах.

При анемии и выявленном дефиците железа терапевт рекомендовал обратиться к врачу, который поможет найти причину и назначит лечение.

Принято считать, что низкий гемоглобин — плохо, а вот высокий — другое дело. Но существует и верхняя граница нормы. Чем грозит повышение гемоглобина и количества эритроцитов в крови, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.