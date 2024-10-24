Противозачаточные таблетки: мифы и правда

Один из самых простых и популярных способов предотвращение нежелательной беременности — это оральные контрацептивы. Тем не менее, вокруг них есть множество слухов, поэтому у многих женщин возникают сомнения в эффективности метода. Разбираемся в вопросе вместе с гинекологом Ольгой Барановой (стаж работы — 23 года).

Миф: от противозачаточных средств я наберу вес

Хотя некоторые женщины действительно отмечают незначительное увеличение веса при использовании гормональных контрацептивов, особенно в первые месяцы или при смене таблеток с одних на другие, исследования показывают, что нет достаточных доказательств, что гормональные контрацептивы вызывают устойчивое и продолжительное увеличение веса.

Миф: противозачаточные средства снижают фертильность

«Гормональные контрацептивы, так же, как и медные внутриматочные спирали и барьерные методы контрацепции являются обратимыми — это означает, что ваша фертильность восстановится после прекращения их использования», — говорит Ольга.

Способность к зачатию обычно возвращается менее чем через 6—12 месяцев после прекращения приема гормональных контрацептивов. Некоторые женщины беременеют уже через месяц после отмены таблеток, в то время как другие не могут увидеть две полоски на тесте в течение года или дольше.

Миф: от ОК выпадают волосы

На самом деле, гормональные контрацептивы в некоторых случаях могут уменьшить выпадение волос или улучшить их рост. А риск поредения шевелюры может быть выше при использовании гормональных таблеток, содержащих только прогестин, и старых форм комбинированных контрацептивов по сравнению с новыми.

Миф: противозачаточные средства вызывают депрессию

Да, гормоны влияют на ментальное здоровье, но сами по себе таблетки не могут спровоцировать возникновение депрессии — а в некоторых случаях применение ОК даже полезно для сглаживания симптомов ментальных расстройств. В целом, у некоторых женщин риск побочных эффектов, связанных с настроением, может быть выше, чем у других.

Миф: противозачаточные средства могут предотвратить заражение ИППП

«Правильное использование презервативов во время секса помогает снизить риск заражения или передачи инфекций, передающихся половым путем (ИППП), но другие формы контрацепции ни коим образом не защищают от таких недугов», — напоминает врач.

Даже если вы принимаете таблетки, всегда предохраняйтесь дополнительно, если у вас интим с человеком, которому вы не можете полностью доверять!

Миф: мне не нужно принимать противозачаточные средства, если я буду осторожна во время секса

Вы все равно можете забеременеть от вагинального полового акта, даже если ваш партнер использует тактику прерванного полового акта или вы стараетесь избегать секса в те фазы вашего менструального цикла, когда вы фертильны. Пейте таблетки по схеме и не пропускайте их прием.

Миф: если я пропущу прием таблеток, я могу принять двойную или тройную дозу, и они все равно подействуют

ОК менее эффективны для предотвращения беременности, если вы пропустили прием, и возможна передозировка противозачаточными таблетками, если принять слишком много доз гормонов в один день. Вы должны обратиться к врачу, чтобы узнать, что делать.

Он может посоветовать вам на день изменить дозировку и использовать резервные методы контрацепции, такие как презервативы или другие средства экстренного предохранения, пока противозачаточные таблетки снова не достигнут своей полной эффективности.

Миф: антибиотики снижают эффективность противозачаточных средств

Большинство распространенных антибиотиков не снижают эффективность противозачаточных средств. О конкретных лекарствах и их влиянии на эффективность ОК лучше спрашивать у врача в конкретных случаях.