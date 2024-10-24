Психолог перечислил последствия отказа от алкоголя

Трезвость приводит к переосмыслению жизни, заявил психолог Андрей Поляков. Последствия отказа от алкоголя он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По мнению специалиста, поначалу трезвость заключается только в воздержании от употребления алкоголя. Однако в конечном итоге она приводит к работе над самооценкой, психическим здоровьем, взаимоотношениями, воспитанием детей, целями, тревогой, гневом, границами, уверенностью и многим другим, уверен психолог.

Он также счел, что зависимость от алкоголя нередко возникает тогда, когда человек не хочет присутствовать в собственной жизни.

«Потому что ваша жизнь — слишком болезненное место, чтобы в ней находиться», — объяснил Поляков.

Ранее врач Вера Сережина отнесла пиво и коктейли к наиболее вредным алкогольным напиткам. Она объяснила, что пиво пьют в больших количествах, сильно нагружая печень. Кроме того, оно обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию, а следовательно, и к похмелью.