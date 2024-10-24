Стоматолог: во время чистки зубов также стоит очищать язык

Чтобы сохранить здоровье полости рта, важно не забывать о чистке языка. Для этого можно использовать заднюю поверхность зубной щетки или специальный скребок, рассказала стоматолог Наталья Кадькалова. Об этом сообщает "Доктор 24".

Специалист подчеркнула, что использование жесткой щетки может привести к истончению эмали. Поэтому не менее важно знать, как правильно чистить зубы. Так, она посоветовала двигать щетинками от десны до зубов, чтобы не травмировать верхнее покрытие.

Кроме того, существуют специальные гели, которые укрепят эмаль. Их можно использовать перед сном, добавила она.

Стоматолог отметила необходимость чистки пространства между зубами. В этих местах бактерии активно размножаются, так что для эффективной очистки промежутков подойдет ирригатор для полости рта.

"Зубная нить также полезна. Отрывайте необходимое количество, наматывайте на пальцы и аккуратно очищайте межзубные промежутки", – добавила Кадькалова.

Однако пасту для чистки нужно выбирать внимательно. Например, отбеливающие пасты с высокой абразивностью могут нарушить целостность эмали. Эксперт посоветовала выбирать очищающее средство с ферментами.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко предупредил об опасности жевательной резинки. Она помогает очищать полость рта от остатков пищи и тренировать связочный аппарат зубов, однако при неправильном использовании она может привести к гастриту.

Несмотря на то что жвачка помогает тренировать связочный аппарат зубов и жевательные мышцы, жевать ее длительное время не стоит, так как она может нанести вред ЖКТ.