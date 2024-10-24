Диетолог перечислила продукты, в которых много витамина D

Многие из нас получают недостаточное количество витамина D, особенно зимой и осенью. Рекомендуемая суточная доза витамина D составляет 600 МЕ (международных единиц) для большинства взрослых, а люди старше 70 лет должны получать в день 800 МЕ.

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Форель. В 85 г этой рыбы содержится 645 МЕ витамина D. Это 108% от суточной нормы. Также форель богата высококачественным белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Лосось. Из 85 г варёного лосося вы получите 570 МЕ витамина D. Это составляет 95% суточной нормы. При этом в лососе много омега-3, которые поддерживают здоровье мозга, сердца, уменьшают воспаление.

Грибы (подвергнутые воздействию УФ-излучения). ½ стакана этих грибов содержат 366 МЕ витамина D (61% суточной нормы). Это один из немногих растительных источников данного витамина.

Обогащённое коровье молоко. 1 стакан такого молока обеспечивает организм 120 МЕ витамина D, то есть 20% суточной нормы. Кроме того, коровье молоко богато кальцием, витамином В12.

Обогащённое растительное молоко. Из одного стакана молока вы получите 100−144 МЕ витамина D. Также многие виды растительного молока обогащаются кальцием и витамином B12.

Сардины. Две сардины содержат 46 МЕ витамина D. Ещё в этой рыбе много кальция, витамина В12, омега-3. Они отлично подходят для поддержания здоровья сердца и костей.

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