Названы самые полезные для здоровья крахмалистые продукты

Крахмалистые продукты содержат один из трёх типов углеводов. Два других — это клетчатки и сахар. Вот какие продукты с крахмалом лучше всего добавлять в разные блюда.

Картофель. В белом картофеле содержатся жизненно важные питательные вещества: это калий, витамин С и клетчатка. Они поддерживают здоровье сердца, иммунную функцию, пищеварение. Сладкий картофель богат бета-каротином. Этот антиоксидант укрепляет иммунитет, полезен для глаз.

Кукуруза. Цельная кукуруза богата клетчаткой, витаминами. В любых формах кукуруза также содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Они защищают от синего света, излучаемого гаджетами.

Рис. Во всех видах риса отсутствует глютен. В цельнозерновых вариантах при этом больше клетчатки и полезных питательных веществ: витамина В6, магния. Они поддерживают здоровье сердца и пищеварение.

Хлеб. Цельнозерновой хлеб отличается высоким содержанием клетчатки, железа и магния, витаминов группы В. Также он даёт сытость на более длительное время.

Паста. Макароны содержат мало жира и могут быть частью сбалансированной диеты.

Зерновые. Овсяные или цельнозерновые хлопья дают много клетчатки, которая поддерживает пищеварение, укрепляет сердце, регулирует уровень сахара в крови. Многие хлопья также обогащены витаминами и минералами.

Овёс. В его состав входит растворимая клетчатка. Она помогает снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. При этом у овса низкий гликемический индекс.

Бобовые. Они включают фасоль, горох и чечевицу. Это отличные источники белка, клетчатки.

Бананы. В их составе есть клетчатка, витамин С, витамин, А и калий.

Тапиока. Она содержит мало жира и белка, но даёт топливо организму. Часто используется как загуститель в пудингах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.