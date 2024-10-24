Продукты и напитки, которые сохраняют тепло в организме

С приходом осени люди мерзнут не только из-за холода, но и из-за недостатка солнца и нехватки витаминов. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», какие продукты оказывают согревающий эффект в любое время года.

Почему мы мерзнем

По словам врача-диетолога Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, чаще всего в осенний период мерзнут люди с дефицитом мышечной массы тела и вегетососудистыми нарушениями.

Те, кто худеет неправильно, ограничивают организм в белках и необходимых микроэлементах, страдают анемией, поэтому испытывают ощущение холода. Также люди с вегетососудистыми нарушениями могут мерзнуть сильнее других, потому что ощущение тепла в организме регулируют сосуды, — пояснила Макиша.

Согревающая еда

Как рассказала диетолог, чтобы согреться осенью, можно включить в рацион несколько простых продуктов. В первую очередь это блюда с острым перцем.

Острый перец создает ощущение тепла в организме. У некоторых людей при его употреблении возникает ответная реакция: они начинают потеть. Поэтому в холодные дни он очень полезен для организма, — уверена врач.

Не стоит забывать и про мясо, отметила Макиша. Оно необходимо человеку круглогодично, потому что считается строительным материалом для организма.

Мясо нужно есть вне зависимости от сезона. Потребность в белке человек испытывает ежедневно. В осеннее время года лучше отдавать предпочтение более жирным видам мяса, — посоветовала диетолог.

Согревающие напитки

Среди напитков тоже есть те, которые согреют в осенний сезон. О них рассказал диетолог Михаил Гинзбург.