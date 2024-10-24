Витамин D и цинк способствуют укреплению иммунитета

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала, что осенью многие начинают чаще болеть из-за ослабления иммунитета на фоне недостатка витаминов, особенно витамина D.

Накопленных за лето запасов витаминов организму хватает ненадолго, как правило только на сентябрь, отметила она в разговоре с РИАМО.

Серёжина посоветовала заблаговременно подготовить организм к периоду простуд, пройти обследование на уровень витамина D и цинка. По её словам, оба элемента являются ключевыми в деле поддержания здоровья иммунной системы.

Кроме этого, врач рекомендовала пересмотреть рацион, сделав его более здоровым и полезным, а также добавить к пище витамины и микроэлементы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.