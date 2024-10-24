Названа главная опасность роллов и суши для беременных

Для беременных суши и роллы могут нести серьезную опасность из-за риска заражения инфекциями. Основная угроза — листерия — бактерия, которая может присутствовать в пище, включая сырую рыбу. Об этом «Газете.Ru» рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Ирина Соломахина.

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«Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией листерией. У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Однако беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — отметила врач.

Симптомы листериоза у беременных часто напоминают грипп: лихорадка, озноб, боли в мышцах, тошнота, диарея. Однако гораздо опаснее осложнения, к которым может привести это заболевание: заражение плода, выкидыш, преждевременные роды или внутриутробная гибель ребенка. Возможно внутриутробное инфицирование плода через плаценту, а также при рождении ребенка в результате заглатывания околоплодных вод и прохождения через родовые пути больной листериозом матери.