Диетолог попросила не есть виноград после еды

Можно добавлять несколько ягод в кашу, творог, смузи, делая это поэтапно.

Злоупотреблять им недопустимо.

Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Виноград нужно есть очень аккуратно и осторожно. У каждого своя норма. Кто-то ест виноград вместо десерта, но его не надо есть после еды. В течение дня человек не съедает, допустим, сладкое, зато он съедает веточку винограда. Необязательно её сразу съесть — можно поэтапно: добавить в утреннюю кашу или в творог столько-то ягод, потом в перекус, смузи, а потом просто съесть несколько ягод в обычном виде. Пока есть сезон — это хорошо, просто не надо наедаться сверх меры, как и любого другого продукта».

На избыточное употребление винограда организм реагирует негативно, отметила Соломатина.

«В силу того, что у нас другие стрессы, всё автоматизировано и механизировано, то нам не нужно такое количество энергии в виде сахаров. Она либо перерабатывается в жировой запас, либо остаётся дальше в кровяном русле, потому что этот жировой запас не даёт открыть клетку, чтобы протащить туда энергию — он переполнен этой энергией в виде жира, и тогда она начинает повреждать эндотелий сосудов, который является очень чувствительным. Дальше начинает страдать головной мозг, потому что он тоже начинает плохо кровоснабжаться, холестерин плохой образуется, печень не совсем начинает работать хорошо. То есть включается целый каскад реакций, и в числе них также и воспаления».

Ранее диетолог посоветовала съедать одно яблоко в день для «молодости, красоты и долголетия». В сутки рекомендовано не более 150 граммов фруктов, такова «идеальная дозировка». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.