Больше всего витаминов в цельнозерновом хлебе из пшеницы или ржи, рассказал NEWS.ru доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Александр Созыкин. Эксперт отметил, что в нем много углеводов, витаминов Е и группы B, аминокислот, клетчатки, железа, магния, селена и бета-каротина.

Самый ценный хлеб — цельнозерновой из зерен пшеницы или ржи, полностью сохранивших свои оболочки. Он обогащает организм человека углеводами, витаминами Е и группы В, аминокислотами, клетчаткой, железом, магнием, селеном и бета-каротином, — пояснил биолог.

Эксперт уточнил, что наибольшее количество питательных веществ содержится в бездрожжевых изделиях из цельного зерна с добавлением отрубей. Он посоветовал обратить внимание на злаковый хлеб, содержащий в составе семена подсолнечника, льна, кунжут, отруби, специи, сухофрукты или орехи. Такие добавки, по словам биолога, делают продукт полезным и придают ему оригинальный вкус и запах.

Созыкин предупредил, что в обычном хлебе полезные вещества и клетчатка практически отсутствуют. Это связано с тем, что мука для него готовится из шлифованного зерна без полезной оболочки. По его словам, такой продукт подходит только здоровым молодым людям с высокой физической активностью. Эксперт рассказал, что употребление более 250–300 граммов такого хлеба в день чревато ожирением, высоким уровнем холестерина, а также развитием проблем с сердцем и сосудами.

Нежелателен хлеб фабричного производства с длительными сроками хранения. Его производитель жертвует полезными свойствами и натуральными компонентами для расширения времени реализации. В таком хлебе обязательно есть консерванты, в частности пропионат калия и пищевой спирт, которые не позволяют размножаться плесени. Хлебная корка, безусловно, вкуснее, она любима многими с детства, зато мякиш — полезнее, — заключил Созыкин.

Эндокринолог Мария Калошина ранее рассказала, что мясо разных видов можно смешивать в один фарш. Специалист отметила, что данный прием придает блюду новые вкусовые характеристики. Она уточнила, что говяжий и свиной фарши практически одинаковы по содержанию белков, жиров и углеводов.