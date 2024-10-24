Стоматолог назвала продукты, которые сохранят зубы здоровыми

Практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди рассказала, что нужно добавить в свой рацион, чтобы состояние зубов и десен не беспокоило.

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Орехи, кунжут, какао и плоды из него - те продукты, про которые нельзя забывать. Как рассказала стоматолог aif.ru, кунжут лучше добавлять во все салаты из-за высокого содержания в нем кальция, укрепляющего твердые ткани зуба. Также для укрепления зубов подходят все сорта орехов. Впрочем, жителям европейской части России врачи рекомендуют делать упор на кедровых орехах, содержащих наибольшее количество витамина D и кальция. Плоды кедра устраняют проблемы с эмалью. Кроме того, всего 50 граммов орехов в день способны оказать оздоровительный эффект без вреда для фигуры.

Какао в чистом виде - источник магния, который незаменим для укрепления зубов. Продукт способен уничтожать бактерии, провоцирующие кариес и разрушение эмали, сокращает количество вредной микрофлоры на слизистых и деснах, предотвращая болезни пародонта. Чистый какао снижает тягу к сладкому и полезен для организма, но если в него добавляют сахар, то польза теряется.

В числе необходимых для здоровья продуктов стоматолог перечислила также ценные сорта жирной рыбы, зеленый чай и листовую зелень. В составе последней содержатся пребиотики, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. А при комбинации зелени и сыра в блюде гарантировано получение необходимой нормы кальция. Врач рекомендует усиленно налегать, в частности, на петрушку и сельдерей.

Большое количество фтора в чайных листьях способно предотвратить развитие воспалений и служит для профилактики разрушительных процессов в зубных тканях. Также фтор обладает мочегонным действием, то есть ускоряет кровообращение, стимулирует быстрый вывод токсинов из тканей, объяснила Егана Маруфиди.

При выборе рыбы она советует обращать внимание на такие виды, как лосось, форель, скумбрия и треска. Они содержат витамин D, который часто находится в дефиците, особенно у жителей северных регионов. Витамин D способствует усвоению кальция, помогает избежать ослабления эмали и возникновения кариеса. Кроме того, рыбные блюда - источник Омеги-3, которая препятствует заболеванию десен, предотвращает подвижность зубов и их выпадение.

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