Врач Ачкасов: физической активности следует уделять три часа в неделю

Оптимально уделять физической активности около трех часов в неделю. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. При этом, по его словам, речь не идет об обязательном посещении фитнес-залов, достаточно обычной ходьбы. "Если говорить в целом, то для человека, который не ставит перед собой конкретных целей и у него нет желания ходить по врачам и инструкторам, который просто хочет жить и двигаться, наверное, было бы замечательно не менее трех раз в неделю находить около часа для физической активности", - сказал специалист. При подборе объемов физической активности он посоветовал не опираться на теорию и усредненные характеристики, а учитывать индивидуальные показатели и возможности. Недавно ученые из Центра эндокринных и метаболических заболеваний в Италии установили, что одна 30-минутная аэробная тренировка значительно снижает уровень сахара в плазме через час после нагрузки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation (JEI). По словам специалистов, даже эпизодическая непродолжительная физическая активность может значительно снизить риск развития диабета второго типа за счет немедленного улучшения контроля уровня глюкозы.