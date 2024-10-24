Диетологи назвали лучшую специю для снижения веса

Согласно результатам исследований, одна простая специя может помочь вам похудеть. Добавьте её в свои блюда.

© Ferra.ru

Кайенский перец содержит активное соединение — капсаицин. Некоторые исследования показывают, что между капсаицином в кайенском перце и увеличением выработки тепла организмом есть связь. Это позволяет немного ускорить обмен веществ на короткий период, что приводит к потере веса. Об этом сказал Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог.

По словам Эрин Палински-Уэйд, сертифицированного диетолога, кайенский перец помогает снизить тягу к еде. Это способствует достижению дефицита калорий для потери веса.

© Ferra.ru

В ходе недавнего метаанализа выяснилось также, что добавки капсаицина привели к значительному снижению индекса массы тела, массы тела и окружности талии.

Правда, оба диетолога также отмечают, что влияние кайенского перца на потерю веса в лучшем случае скромное. В большинстве научных работ используются большие дозы этой специи, а в кулинарных рецептах её гораздо меньше.

Кроме того, у некоторых людей добавки с кайенским перцем могут вызывать проблемы с пищеварением, ГЭРБ. Также эта специя может неблагоприятно взаимодействовать с лекарствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.