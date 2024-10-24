Врач: как по цвету определить пользу фрукта или овоща

Пользу овощей и фруктов можно определить по цвету, рассказала врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что желтые плоды, например яблоки, персики, ананасы и цветная капуста, богаты каротиноидами, благодаря чему укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Плоды желтого цвета — яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант — бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами, — пояснила врач.

Источниками антиоксидантов также являются сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива и баклажаны, поделилась кардиолог. Специалист отметила, что фрукты и овощи красного цвета защитят от воздействия свободных радикалов благодаря флавоноидам. По ее словам, это поможет дольше сохранить молодость и привлекательность. Кроме того, подчеркнула Шошина, красные плоды снимают воспаление мочевыводящих путей и снижают риски развития онкологии.

Врач добавила, что не стоит забывать и про зеленые фрукты и овощи: киви, горох и капусту. Кардиолог рассказала, что они богаты витаминами А, В, С, а еще содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, за счет чего улучшается процесс пищеварения и укрепляется нервная система.

Терапевт Дилфуза Ишбаева ранее заявила, что осенью и зимой нужно есть больше авокадо и апельсинов. Специалист подчеркнула, что в авокадо есть необходимая организму аскорбиновая кислота. По ее словам, этот фрукт особенно полезен пациентам, перенесшим продолжительное заболевание.