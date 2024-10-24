Какие органы убивает вино

Вино убивает мозг, печень и почки, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что злоупотребление этим алкогольным напитком нарушает клеточные процессы, отвечающие за формирование костной ткани. По его словам, из-за этого увеличивается частота переломов.

Злоупотребление вином нарушает клеточные процессы, отвечающие за формирование костной ткани, а длительное увлечение данным напитком увеличивает частоту переломов. Кроме того, из-за вина отмирают клетки печени, замещаемые жировой тканью и рубцами, формируются тромбы, застои, стенки органа могут разорваться. Не говоря уже о циррозе печени и внутренних кровотечениях, интоксикации организма, — пояснил хирург.

Врач уточнил, что красное вино содержит вещества, провоцирующие головные боли. Оно также оказывает мочегонный эффект, обезвоживая организм. По словам Умнова, пациенты, страдающие мигренями и пьющие красное вино, в три раза чаще сталкиваются с болями. Он предупредил, что напиток вызывает отмирание клеток, отеки и рубцы на коре мозга.

Умнов отметил, что вино вызывает пиелонефрит и камни в почках, так как орган вынужден работать интенсивнее. Хирург поделился, что в 2008 году исследователи из Кингстонского университета в Лондоне обнаружили в красном вине высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками.

Крое того, вино — это достаточно калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино, ко всему прочему, отягчающий фактор появления диабета второго типа, — заключил Умнов.

Врач Георгий Викулов ранее рассказал, что метиловый спирт, сложные коктейли и пиво относятся к самым опасным алкогольным напиткам. По его словам, их употребление может привести к слепоте, повреждениям печени и поражению сердца.