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Дерматолог рассказала об осеннем уходе за кожей рук

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева рассказала изданию «Вести Подмосковья» о грамотном уходе за кожей рук в осенний период. На состояние кожи прежде всего влияют перепады температуры и влажности при выходе из теплого помещения на холодную улицу. Нарушается естественный липидный барьер, обезвоженная кожа начинает шелушиться. Кровеносные сосуды сужаются, кровообращение ухудшается, регенерация замедляется. 

Дерматолог рассказала об осеннем уходе за кожей рук
© Вести Подмосковья

В отапливаемых помещениях воздух обычно становится суше, поэтому кожу нужно регулярно увлажнять. Врач Филева посоветовала регулярно пользоваться увлажняющими кремами с глицерином, гиалуроновой кислотой, маслом ши или пантенолом. Необходимо наносить средство после каждого мытья и перед выходом на улицу. Перед сном на руки можно нанести более плотный слой. Чтобы усилить эффект, эксперт рекомендует надеть хлопковые перчатки. 

«Частое мытье рук в холодное время года, особенно горячей водой, способно пересушить кожу. Необходимо выбирать нежные моющие средства без агрессивных компонентов и спиртов. Подойдут, например, гели с нейтральным pH, алоэ вера и овсяным молочком. Кроме того, нужно носить перчатки из натуральных тканей (шерсти, кашемира или кожи с подкладкой)», - отметила дерматолог.
ЗОЖ
Александра Филева