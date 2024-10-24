Дерматолог рассказала об осеннем уходе за кожей рук

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева рассказала изданию «Вести Подмосковья» о грамотном уходе за кожей рук в осенний период. На состояние кожи прежде всего влияют перепады температуры и влажности при выходе из теплого помещения на холодную улицу. Нарушается естественный липидный барьер, обезвоженная кожа начинает шелушиться. Кровеносные сосуды сужаются, кровообращение ухудшается, регенерация замедляется.

© Вести Подмосковья

В отапливаемых помещениях воздух обычно становится суше, поэтому кожу нужно регулярно увлажнять. Врач Филева посоветовала регулярно пользоваться увлажняющими кремами с глицерином, гиалуроновой кислотой, маслом ши или пантенолом. Необходимо наносить средство после каждого мытья и перед выходом на улицу. Перед сном на руки можно нанести более плотный слой. Чтобы усилить эффект, эксперт рекомендует надеть хлопковые перчатки.