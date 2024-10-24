Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, которой идет уже 106 год, раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, ей удалось дожить до таких лет благодаря пиву, передает Daily Mail.

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«Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу"», — отмечается в статье.

Женщина родилась в Лондоне в 1919 году, ей 105 полных лет. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, ее родители были ценителями напитка и угостили дочь. В материале уточняется, что Хеннингс употребляла пиво на регулярной основе, однако только в умеренных количествах.

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил пользу пива после матчей. Он заявил, что употребление пива способно восстановить водный баланс.