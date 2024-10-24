Наличие в составе чак-чака натурального меда делает лакомство полезным для иммунитета и обмена веществ в организме человека, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Она отметила, что данное блюдо — «энергетически мощный продукт». Именно чак-чаком угощали прибывших на саммит БРИКС мировых лидеров и руководителей международных организаций, мероприятие проходит в Казани.

Польза чак-чака обусловлена наличием натурального меда, который выступает противогрибковым, антибактериальным и антивирусным средством. Именно пчелиный мед в силу мощных природный свойств нередко используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, простудных заболеваний и даже порезов и ожогов. Очевидна польза чак-чака для обменных процессов в организме человека, а также укрепления иммунитета, — заявила Сухорукова.

В нужной дозировке чак-чак не вызывает привыкания и полезен для восполнения энергетических запасов, добавила медик. По ее словам, чак-чак задуман как десерт для особых торжеств, поэтому не стоит употреблять его слишком часто.

Возвращаясь к истории блюда, мы видим, что оно было задумано как свадебный десерт, а затем — как сладкое лакомство для особых торжеств. Так что это блюдо-праздник принесет пользу, если употреблять его редко. В небольших объемах восточный десерт полезен, а в больших — не очень. Это как раз тот случай, когда необходимо придерживаться золотой середины, — подытожила Сухорукова.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что на завтрак лучше не есть шоколад, выпечку и цитрусовые, так как эти продукты могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови. По ее словам, люди, употребляющие эти продукты по утрам, сначала получают заряд энергии, но после инсулин относит глюкозу к инсулинозависимым тканям, что приводит к набору веса и тяге к сладкому.