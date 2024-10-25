Диетолог раскрыла, какие каши полезнее всего есть на завтрак

Манная и овсяная каши – одни из самых полезных для завтрака: первая насыщена витамином Е и богата сложными углеводами, которые дают энергию, вторая содержит пищевые волокна, улучшает состояние микрофлоры и приводит в норму обмен холестерин. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина "Доктору 24".

© Сетевое издание m24.ru

В перечень полезных кащ диетолог также включила гречневую. Она богата пищевыми волокнами и содержит почти все витамины группы B и омега-3 жирные кислоты. Гречка – это сложный углевод, поэтому ее употребление позволяет поддерживать чувство сытости, выносливость и энергию на протяжении длительного времени.

В свою очередь, льняная каша способствует разжижению крови, предотвращает развитие рака благодаря своим антиоксидантным свойствам и замедляет процесс старения.

Диетолог отметила, несмотря на высокую калорийность льняной каши, в ней содержатся ценные для профилактики жировой дегенерации печени вещества. Помимо этого, льняная каша содержит в два раза больше пищевых волокон и белка, чем другие крупы.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой завтрак поможет получить заряд бодрости. Специалист посоветовал съесть утром овсяную или гречневую кашу, в которой много сложных углеводов, а также выпить чай с лимоном или кофе с ломтиком горького шоколада. Кофеин обладает стимулирующим действием и поможет быстрее проснуться.