Диетолог рассказала, как увеличить питательную ценность омлета

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала добавлять к омлету овощи, это придаст завтраку больше пищевой ценности.

К такому завтраку также можно добавить сложные углеводы, например один — два ломтика цельнозернового хлеба, а также зерновой гарнир, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, по её словам, блюдо можно обогатить белковыми продуктами, например филе курицы или индейки, а также ломтиками рыбы.

«Такой завтрак будет более насыщен по белку и, соответственно, даст более длительное чувство насыщения», — объяснила Круглова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.