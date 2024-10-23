Диетолог рассказала о подходящих для полезного перекуса продуктах

Перекус может быть не только полезным, но и вкусным. Для этого подойдут продукты растительного происхождения. О вариантах полезного перекуса в интервью радио Sputnik рассказала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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Для полезных перекусов важно включать два основных компонента: белково-жировой продукт и клетчатку из фруктов, овощей и зелени.

«Например, можно взять один или два, в зависимости от размера, фрукта плюс орехи. И сюда смело добавляем вкусную чашку кофе, главное – без сиропа и сахара. Другой вариант – мы можем использовать две столовые ложки очищенных семян тыквы или подсолнечника, а фрукты заменить сухофруктами», – рассказала врач.

Также для полезных перекусов отлично подходят сушеные овощные чипсы, но они должны быть качественными, без сернистого ангидрида, патоки и добавленного масла. По мнению диетолога, такие перекусы дополняют рацион полезными и питательными продуктами, содержащими растительные жиры, витамины и микроэлементы, которых часто не хватает в организме.