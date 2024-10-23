Врач рассказала, какая ягода защищает от диабета

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что употребление малины защищает от сахарного диабета. Выпуск передачи, в котором специалистка назвала защищающую от недуга ягоду, доступен на платформе «Смотрим».

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«В этой ягоде содержатся определенные вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент в нашем организме как раз должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина тоже замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь», — объяснила Макиша пользу малины.

По этой причине, как отметил диетолог, врачи рекомендуют включать малину в рацион для профилактики инсулинорезистентности и сахарного диабета. Кроме того, ее советуют есть пациентам, которые контролируют уровень сахара в крови по медицинским показаниям.

Ранее Макиша назвала продукты для снижения аппетита. Специалистка сообщила, что яйца, авокадо, картофель и хумус хорошо насыщают организм.