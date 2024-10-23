Атрофия и другие опасные последствия воздержания для мужчины

Известно, что мужчине в современном мире довольно сложно получить секс, даже с учетом доступности интимных услуг на любой вкус. Некоторые представители сильного пола воздерживаются от секса с партнершей на протяжении месяцев, а то и лет. О том, чем грозит мужчине долгое воздержание, мы поговорили с сексологом, психотерапевтом Лилией Гариповой.

Атрофия

Все системы в организме человека служат определенным функциям и ничего лишнего природа нам не дает. То же касается и половой системы. Как говорит наш эксперт, с атрофией может столкнуться мужчина в любом возрасте. Мужчинам необходима регулярная сексуальная разрядка для качественной работы гормональной системы, так как от нее напрямую зависит качество его сексуальной жизни. Впрочем, это касается и женщин, однако, как мы помним, у мужчин секс более физиологичен.

Застой крови

Еще одна проблема, которая может ждать мужчину при отсутствии сексуальной разрядки, — застой крови в зоне предстательной железы. Сексолог: «Не забываем про застой спермы, из-за чего происходит ухудшение ее качества и в последствии могут возникнуть проблемы с зачатием». Важной особенностью мужского организма является регулярное обновление спермы, что обеспечивается либо половым актом с партнершей, либо моносексом.

Как мужчине сохранить репродуктивную функцию и избежать проблем в сексуальной жизни

Регулярная половая жизнь

Стремление мужчины к сексу часто может расстраивать женщин как минимум в начале отношений, когда партнерша стремится лучше узнать мужчину с эмоциональной стороны, а сильный пол делает все, чтобы оказаться с новой подругой в горизонтальной плоскости. Винить их в этом не стоит, так как регулярный секс, особенно с партнершей и, как следствие, обмен на физическом и психологическом уровне помогает поддерживать в норме уровень гормонов, снижает тревожность и, главное, регулирует уровень тестостерона. У мужчин уровень этого гормона в четыре раза выше, чем у женщин, именно он толкает мужчину на сексуальные поиски. Чем чаще и качественнее секс, тем спокойнее, увереннее и лучше он себя ощущает.

Упражнения для поддержания мышц

Как и женщинам, мужчинам стоит ознакомиться с техникой Кегеля. Специальные упражнения направлены на стимуляцию мышц тазового дна. Только в хорошем и активном состоянии мышцы способны поддерживать работу репродуктивных органов, в том числе и в мужском организме.