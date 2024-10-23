Эксперт объяснил, как можно постепенно сократить потребление соли

Известно, что натрий в соли повышает риск возникновения гипертонии и других сердечных заболеваний. В сутки эксперты рекомендуют потреблять максимум 2300 мг натрия, если вам 14 лет или больше.

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Из-за потребления слишком большого количества соли может подняться кровяное давление. Это главная причина развития болезней сердца и возникновения инсульта. Вот что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Сократите потребление продуктов с высоким содержанием натрия. Это могут быть мясные деликатесы, пицца, буррито и тако.

Сравните продукты. Перед покупкой выясните, сколько натрия содержат разные варианты продуктов.

Старайтесь не превышать дневную норму потребления натрия. Если в порции содержится 5% или меньше дневной нормы натрия, значит, это блюдо с низким содержания натрия. 20% от суточной нормы или больше натрия на порцию считается высоким.

Попробуйте смеси приправ без соли. Также вместо соли вы можете использовать травы и специи.

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