Эксперты поделились мыслями о новом «эликсире здоровья» из бамии

В соцсетях активно обсуждают новый "суперфуд" - воду из бамии. Этот "эликсир здоровья", как называют его блогеры, похож на прозрачный гель с травянистым и горьким вкусом. Считается, что вода с этим растением регулирует уровень сахара в крови, помогает похудеть и выступает афродизиаком, активизируя сексуальный потенциал. Так что же такое бамия и стоит ли этот "эликсир" тех денег, что отдают за него его поклонники, - "Российская газета" разбиралась с нашими постоянными экспертами.

© Российская Газета

Бамия - это овощ, в пищу идут длинные зеленые стручки. Бамия популярна на Ближнем Востоке и в странах Средиземноморья - молодые стручки едят сырыми в салатах, тушат, жарят, добавляют в овощные супы и рагу, а также маринуют. В овоще много кальция, поэтому считается, что бамия помогает укреплению костей, сердца и здоровья глаз, снижает уровень "плохого" холестерина и нормализует уровень сахара в крови. Богатый клетчаткой овощ улучшает пищеварение - диетологи рекомендуют его для профилактики запоров.

При этом каких-то уникальных свойств, подтвержденных исследованиями, которые бы показали превосходство этого овоща над другими, у бамии нет, - отметили опрошенные "РГ" эксперты.

Мнения

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic:

Интерес к бамии носит фрагментарный характер, точно такие же вспышки интереса мы периодически видим к совершенно разным продуктам, получающим "звание" "суперфуда". Поэтому будет большим заблуждением считать бамию "эликсиром здоровья". Растение действительно имеет хороший состав по минералам и витаминам. Особенно богата бамия фолиевой кислотой, которая важна для детокса организма и активной работы митохондрий. Но при этом фолиевой кислоты и других полезных микроэлементов в ней не больше, чем, например, в шпинате. В превентивной медицине считается, что рацион должен состоять из генетически "знакомых" продуктов человеку, то есть произрастающих в его регионе. Такие продукты лучше подходят для конкретного фенотипа, лучше усваиваются и приносят организму максимальную пользу. Экзотические для нас продукты из Африки, Азии могут вызвать непереносимость или спровоцировать в организме развитие аллергии, которая может иметь негативные последствия для здоровья.

Станислав Поярков, ведущий биоаналитик исследовательской лаборатории "Система-Биотех":

Известно, что бамия содержит много флавоноидов и витамин С - это хорошие антиоксиданты. Полисахариды в ее составе обладают иммуномодулирующими свойствами. Ряд исследований показал, что бамия может предотвращать развитие сахарного диабета, нормализуя повышенный уровень глюкозы в крови. Кроме того, овощ защищает слизистую оболочку желудка и кишечника от воспаления. Также известны ее противоопухолевые свойства. Регулярное употребление бамии (впрочем, как и других овощей, богатых клетчаткой) может оказывать профилактический эффект в отношении рака кишечника.

Юлия Чернобровкина, нутрициолог:

Родина бамии - та часть африканского континента, где сейчас находится Эфиопия, а также Восточное Средиземноморье. На сегодняшний день 62% бамии, поставляемой на мировой рынок, производится в Индии, 17% в Нигерии и 7% в Мали (по данным FAOSTAT).

Бамия - своеобразный овощ, ее вкус напоминает что-то среднее между спаржей, фасолью и кабачком. Сама по себе она не имеет яркого вкуса, а потому ее применение универсально.

Бамия низкокалорийна - всего 33 ккал на 100 гр, так как она на 90% состоит из воды. Кальция в ней, действительно, много: 82 мг на 100 гр (для сравнения в 100 мл молока примерно 123 мг кальция). Различные гайдлайны по питанию часто включают ее в качестве компонента здорового рациона, который может добавить разнообразия в суточную норму из пяти порций овощей и фруктов.

В последние годы вышло сразу несколько научных исследований, где бамия оценивалась в качестве антидиабетического продукта. Так, эксперименты на животных (обычно крысы) подтвердили, что бамия является неплохим средством для снижения уровня глюкозы в крови. В исследовании, опубликованном в 2011 году в журнале Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences, ученые из Индии обнаружили, что у мышей с диабетом, которым давали сушеную и измельченную кожуру и семена бамии, уровень глюкозы в крови снижался, в то время как у других мышей наблюдалось постепенное снижение уровня глюкозы в крови после регулярного кормления экстрактом растения. Причем положительный эффект наступал быстро - всего за 10 дней постоянного включения овоща в рацион.

Именно эти исследования дали толчок росту популярности водяной вытяжки из бамии, которую называют "элексиром здоровья".

Однако важно помнить, что медицинских исследований, которые бы подтвердили эффективность и безопасность воды из бамии в качестве лекарства, нет. Необходимы дополнительные долгосрочные клинические испытания (с участием людей-добровольцев) с адекватными размерами выборки, чтобы подтвердить (или опровергнуть) влияние бамии на управление сахарным диабетом второго типа и ожирением.

Качественных исследований "достижений" овоща по части улучшения сексуального здоровья и вовсе не было.

Когда происходит замачивание бамии, часть минералов и витаминов остается внутри овоща, кроме того, если употреблять только водяной экстракт, мы не получим клетчатку, которая также остается в овоще. В результате мы теряем много полезных свойств данного продукта по сравнению с тем, когда мы употребляем его в пищу целиком.

Так как точный механизм действия бамии, как антидиабетического суперфуда, еще до конца не изучен, невозможно предположить, насколько данный "эликсир" без клетчатки и с меньшим числом витаминов и минералов будет эффективен. К тому же, это сомнительно на вкус и может естественным образом снизить ваш аппетит.

Пока достоверно известно лишь одно: бамия - это отличный вид овоща для улучшения разнообразия вашего рациона. Но есть его, скорее всего, лучше целиком - как сырым, так и в приготовленном виде. Надо отметить, что этот овощ совсем не распространен в России и странах СНГ. Найти бамию в магазинах в свежем виде (особенно в регионах) весьма проблематично. Возможно, отсюда повышенный интерес к "новинке". В основном в столичных магазинах представлена маринованная бамия, причем по немаленькой цене - около 300 руб за 400 граммовую баночку. Но маринад - не лучший способ сохранить полезные компоненты любого овоща.

Если вы любите отдыхать в Турции, Египте, других Ближневосточных странах, предлагаю попробовать блюда из свежей бамии именно там и решить для себя: нравится вам этот овощ или нет.

И помните: ни один чудодейственный "эликсир" не заменит терапии, назначенной лечащим врачом, от уже существующего заболевания, будь то диабет, ожирение или любой другой недуг.