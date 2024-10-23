Какие продукты повышают риск инфаркта и инсульта

Во многих продуктах, которые мы употребляем, содержится холестерин. Его избыток в организме может привести к инфаркту и инсульту. Что стоит исключить из рациона и можно ли безопасно есть вредную пищу, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Холестерин содержится во всех клетках нашего тела. Большую часть вырабатывает сам организм — порядка 80%, другая поступает с пищей. По данным ВОЗ, повышенный уровень этого вещества является причиной более 2,5 миллиона смертей ежегодно.

«Если человек хочет избежать в будущем атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсульта, стоит пересмотреть свой рацион и более внимательно отнестись к питанию», — прокомментировала доктор.

От каких продуктов желательно отказаться

алкоголь;

все виды сыров 50% жирности;

красное жирное мясо: свинина, баранина, телятина;

всё, что относится к фастфуду и готовится во фритюре;

промышленная выпечка и сладости: пирожные, печенье, булочки, торты, мороженое;

полуфабрикаты промышленного производства, например, блины, сырники, пельмени;

обработанные или переработанные мясные продукты: колбасы, сосиски, копчёности, включая грудинку.

По возможности лучше убрать эти продукты из рациона, советует врач. Или хотя бы сократить их употребление.

«Например, шарик мороженого раз в неделю не навредит, как и круассан раз в месяц или копчёная колбаса, если будет только по праздникам. Важно, чтобы это всё не было на регулярной основе», — пояснила Степаненко.

Холестерин необходим для жизни человека, поэтому полностью исключать его не нужно. Например, можно отказаться от фастфуда и его трансжиров в пользу 20 г свиного сала с горчицей. Лучше съесть 5-10 г сливочного масла, чем картошку фри. Продукт животного происхождения очень полезен и содержит витамины. Не страшно побаловать себя и 5-граммовым кусочком пармезана. Главное — знать меру, подчеркнул диетолог.

Желательно больше употреблять зелени и овощей: суточная норма — 600 г. Клетчатка нормализует не только уровень холестерина в крови, но и сахара. Если придерживаться такого рациона, это поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний.