Как избежать развития артериальной гипертонии

Артериальная гипертония — это не просто повышение давления и временное недомогание, а серьезное заболевание, которое может привести к таким тяжелым осложнениям, как инфаркты, инсульты, потеря зрения и почечная недостаточность. Этот недуг является одной из главных причин инвалидности и смертности по всему миру, унося больше жизней, чем все остальные заболевания вместе взятые. Как сохранить здоровье сердца и сосудов, чтобы избежать ее возникновения, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, кардиолога сети «Андреевские больницы — Неболит» Сергея Васильева.

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Контроль артериального давления

По мнению специалиста, первое и главное правило в данном вопросе — это контроль артериального давления.

«Мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 крайне важно регулярно проверять уровень давления. Если показатели превышают 140/90 мм рт. ст., необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Чем раньше начинается лечение, тем меньше риск осложнений в будущем и тем выше вероятность избежать летального исхода от инфаркта или инсульта», — подчеркнул врач.

Современные методы лечения артериальной гипертонии позволяют существенно снизить риски и улучшить прогноз, заверил кардиолог. Однако успех терапии напрямую зависит от своевременного обращения к врачу, диагностики факторов риска и возможных осложнений, а также от строгого выполнения врачебных рекомендаций.

«Очень важно регулярно измерять артериальное давление и вести дневник, ежедневно записывая показатели. Это простой, но эффективный способ контролировать состояние здоровья, особенно для тех, кто старше 40 лет или имеет наследственную предрасположенность к гипертонии», — считает доктор.

Правильное питание и физические нагрузки

Кроме того, необходимо соблюдать правильное питание, отметил кардиолог. Рацион должен включать больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, с минимальным употреблением соли и насыщенных жиров.

«Также нужны умеренные физические нагрузки, такие как прогулки, плавание или йога, они укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают снизить артериальное давление», — добавил доктор.

Ограничение употребления алкоголя и отказ от курения также входят в число ключевых рекомендаций. Никотин и алкоголь провоцируют спазмы сосудов, что только ухудшает ситуацию. Не менее важно соблюдать режим труда и отдыха, не перегружать организм и уделять достаточно времени для сна — минимум 7–8 часов в сутки, посоветовал специалист.

Контроль стресса и веса

По словам врача, еще один важный аспект профилактики гипертонии — контроль стресса. Психоэмоциональное напряжение может значительно ухудшить состояние, поэтому важно находить время для отдыха, практиковать релаксационные техники и избегать излишней нервозности.

Одновременно необходимо следить за массой тела, поскольку лишний вес увеличивает нагрузку на сердце. Даже небольшая потеря веса может положительно сказаться на уровне давления.

Препараты и обследования

Если врач назначил вам препараты для контроля артериального давления, необходимо принимать их регулярно и не изменять дозировку без консультации с доктором, подчеркнул медик.

«Наконец, регулярные обследования помогут своевременно выявить возможные осложнения и скорректировать лечение на ранних этапах», — заверил собеседник «ВМ».

Даже на поздних стадиях гипертонии, когда появляются такие симптомы, как одышка, головокружения, головные боли и отеки, правильно подобранное лечение способно улучшить качество жизни. Следование рекомендациям врача и систематический контроль давления помогают минимизировать риски и предотвратить развитие тяжелых осложнений, заключил кардиолог.