Диетолог рассказал, какой минерал снижает риск сердечных заболеваний

Сертифицированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии Ванесса Кинг рассказала о минерале, который поддерживает здоровое старение и снижает риск сердечных заболеваний.

© Чемпионат.com

Речь идёт о селене. Это микроэлемент с антиоксидантными свойствами, который защищает клетки от повреждений. Он способствует росту клеток и работе щитовидной железы, а также укрепляет иммунную систему.

Ванесса Кинг рассказала о недавнем исследовании, опубликованном в журнале Clinical Hypertension. Учёные обнаружили, что потребление селена с пищей связано с увеличением длины теломер, маркера, используемого для измерения биологического старения. Как правило, более короткие теломеры указывают на старение и прогрессирование заболеваний.

Организм не вырабатывает селен, поэтому его необходимо получать с пищей или добавками. Диетолог отмечает, что с минералом нужно проявлять осторожность, поскольку его избыток накапливается в организме и может быть токсичным. Переизбыток селена может вызвать желудочно-кишечные проблемы, выпадение волос, почечную недостаточность, неврологические проблемы и в редких случаях даже привести к смерти.